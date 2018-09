Novinky

„Matkou všech politických problémů je migrace,“ řekl Seehofer. Jeho prohlášení je v kontrastu s vyjádřeními kancléřky Angely Merkelové, jež se vyjadřovala kriticky zejména k demonstracím odpůrců migrace, které označuje jako krajní pravici.

Seehofer na to konto na uzavřeném zasedání CSU v Neuhardenbergu podle listu Die Welt ve středu řekl, že když lidé revoltují, nedělá to z nich nacisty. Dodal, že kdyby nebyl ministr, šel by do ulic také.

Ti, kdo na demonstraci hajlovali, si podle něj zaslouží trest, to ale neznamená, že když někdo vyjde do ulic, je z něj neonacista. Vláda by se podle Seehofera měla rychle poučit, nebo ztratí důvěru voličů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Demonstranti v Saské Kamenici

Migrační politika se musí změnit



„Mnoho lidí nyní spojuje své sociální problémy s tématem migrace,“ řekl spolkový ministr vnitra listu Rheinische Post s tím, že pokud Německo nezmění imigrační politiku, tradiční politické strany budou dál ztrácet podporu voličů.

Tradiční strany skutečně ztrácejí. Podle průzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny ve středu, už má protimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) druhou největší podporu v zemi. [celá zpráva]

Kritika Merkelové



Seehofer také na zasedání CSU vysvětlil, proč hned dění nekomentoval. Podle zdroje listu Die Welt řekl, „že vždy upřednostňuje, když se politici k těmto věcem vyjadřují, až když jsou k dispozici autentické informace“.

List připomněl, že saský premiér Michael Kretschmer také hovořil jinak než Merkelová, která odsoudila „hony na cizince“. Pravil, že dění v Chemnitzu musí být popsáno korektně: „Přirozeně tam nebyl žádný dav, žádný lynč, žádný pogrom.“