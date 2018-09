Jan Rovenský, Právo

Lidé skandovali s cedulemi a českou a evropskou vlajkou už před Babišovým příjezdem a pokračovali, když premiér Merkelové představoval českou delegaci.

Během státních hymen pokřikování utichlo, a ozvalo se znovu při odchodu Babiše s Merkelovou do budovy kancléřství. Protestovalo zhruba 30 až 40 lidí z ČR.

Hlavní téma: migrace a evropský rozpočet

Babiš ještě před odletem novinářům řekl, že Německo je druhý největší investor v Česku a klíčový obchodní partner, třetina českého vývozu směřuje do SRN a čtvrtina německého vývozu do ČR. Babiš ocenil, že řada německých firem investuje do vědy a výzkumu, což je podle něj priorita.

Německá kancléřka Angela Merkelová přijala českého premiéra Andreje Babiše s vojenskými poctami. Na dohled kancléřství proti českému premiérovi demonstrovalo kolem 30 až 40 lidí.

Za hlavní téma návštěvy premiér označil rozpočet EU a migraci. „Řešení migrace je spojeno s penězi. Hrubě se mi nelíbí návrh příštího rozpočtu EU, vidím v něm 75 miliard euro, které by se daly použít na řešení migrace,“ řekl novinářům s tím, že navyšovat peníze a počty pracovníků evropské pohraniční agentury Frontex je podle něj zbytečné.

„Členské státy to zvládnou samy svými jednotkami,“ podotkl s tím, že řešení vidí ve větším přísunu peněz jižním státům EU a hlavně v jednotném postoji, že Evropa uprchlíky nepřijímá.

Podle premiéra je kromě toho potřeba vytvořit podobné dohody jako má nyní EU s Tureckem, Marokem, Tuniskem, Alžírskem, Libyí a Egyptem a připravit Marshallův plán pro Afriku, aby lidé z kontinentu neprchali do Evropy.