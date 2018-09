Šestnáctiletá Kolesárová si v listopadu 1944 zvolila podle Konference biskupů Slovenska smrt, než aby pod hrozbou zbraně přišla se zmiňovaným vojákem o nevinnost.

Opilý voják Rudé armády předtím vešel do sklepa domu ve vesnici Vysoká nad Uhom, kde se Kolesárová kvůli postupu vojsk ukrývala se svou rodinou a dalšími lidmi. Rodina chtěla vojáka pohostit, muž ale začal dívku obtěžovat a naléhal, aby se mu oddala. Kolesárová odmítla, voják na ni namířil zbraň a dvěma ranami ji zastřelil. Kvůli pokračujícím bojům byla pohřbena až další den a bez přítomnosti kněze.

Anna Kolesárová will be beatified this Saturday in #Slovakia! The 16-year-old was fatally shot in front her her family after resisting rape by a drunken Soviet soldier. Slovakia's bishops say she is a model of purity for today's world. #catholic pic.twitter.com/sG9jQ7VK0k