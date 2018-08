Novinky, ČTK

Putin chce zvýšit věk pro odchod do penze pro ženy chce jen o pět let, místo vládou plánovaných osmi. Rusky nyní odcházejí do důchodu v 55 letech. Zvýšení důchodového věku mužů z 60 na 65 let by ale prezident neměnil, informovala agentura TASS. Změny, které navrhuje Putin, budou do chystaného opatření zaneseny co nejdříve, uvedl po projevu ruský premiér Dmitrij Medvěděv. Duma by měla návrh projednávat ve druhém čtení na podzim.

Reformu samotnou však Putin hájil jako nezbytnou, protože se prodlužuje průměrný věk a také stárne pracovní síla. Uvedl, že změny v důchodové politice jsou nutné, protože bez nich hrozí, že se ruský penzijní systém zhroutí, poroste inflace i chudoba v zemi. Zdůraznil, že se o reformě uvažovalo už za SSSR a nejde ji dále odkládat: „Jakékoli další zdržení by bylo nezodpovědné. Hned však dodal: „Naše rozhodnutí by měla být vyvážená.“

Ruský premiér Dmitrij Medvěděv

FOTO: Sputnik, Reuters

Nevyváženost stávajícího systému je podle prezidenta přímým důsledkem demografických potíží způsobených ekonomickým propadem a chaosem po rozpadu SSSR. Jeho hloubku na demografii přirovnal k dopadům velké vlastenecké války. Prezident chce zachovat zvýhodnění pro některé rizikové profese, jako jsou například horníci nebo pracovníci chemického průmyslu.

Putin také navrhl, aby matky s více dětmi mohly jít do důchodu předčasně. Matky tří dětí by tak mohly odcházet do penze v 57 letech, matky čtyř dětí v 56 letech a matky pěti dětí v 50 letech. „Ženy nejen pracují, ale taky se starají o domácnost a děti i vnoučata. Věk jejich odchodu do důchodu by se neměl zvyšovat více než u mužů.“

Návrh vyvolal nespokojenost

Kontroverzní vládní návrh přijala ruská Státní duma (dolní komora parlamentu) v prvním čtení 19. července. Prodloužení aktivního pracovního věku přitom vyvolalo v Rusku protesty už na jaře záhy po oznámení, že se taková změna chystá. Prezident se k návrhu poprvé vyjádřil na konci července po téměř tříměsíčním mlčení. Médiím tehdy řekl, že se mu zvýšení důchodového věku nelíbí, stejně jako většině ruských občanů.

В Комсомольске-на-Амуре прошел самый масштабный митинг за последние годы.

Никогда протестные акции не собирали такое количество комсомольчан.

Самое главное, что все эти люди были разных политических взглядов, которые объединились против общей проблемы. pic.twitter.com/DKKXvnZrDe — Михаил Потапенков (@potapms) 1. července 2018

V té době už probíhaly protesty, kde se podle BBC objevovala hesla typu: „Pomoz státu. Umři, než se dožiješ důchodu“ nebo „Zaplať a zdechni!“ Mnozí volali i po odchodu vlády. Mezi demonstranty vlály rudé vlajky komunistů.

