Třiatřicetiletá řidička a její 19letý spolujezdec měli štěstí v neštěstí. Oběma se podařilo otevřít okénka a z vozu se dostali na břeh.

Vůz dvou Čechů unášel proud přes půl kilometru.

FOTO: Freiwillige Feuerwehr Zell am See

Ačkoli neutrpěli zranění, oba byli nakonec pro jistotu převezeni do nemocnice v Zell am See, uvedla policie.

Lékaři u nich naštěstí žádná zranění nezjistili. Nehoda se zřejmě stala kvůli chybnému parkovacímu manévru, napsal zmíněný server.

Auto Čechů vytáhl z řeky jeřáb.

FOTO: Freiwillige Feuerwehr Zell am See

Dva muži z místního hasičského sboru zajistili auto popruhy a vůz nakonec vyzvedl jeřáb. Nehoda podle hasičů nezpůsobila žádnou pohromu pro životní prostředí, do řeky se z vozu nedostalo žádné palivo.