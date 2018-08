Novinky, ČTK, DPA

„Afghánci sebrali mobilní telefon a následně mlátili i mladou Němku. Oba utrpěli lehká zranění,“ uvedla šéfka policie v Saské Kamenici (Chemnitz) Sonja Penzelová. Zmlácen byl podle ní také osmnáctiletý Syřan. Podezřelého z tohoto útoku se policii podařilo dostihnout.

Do problémů se dostal i třicetiletý Bulhar, kterého kdosi krátce zadržel a vyhrožoval mu.

Videos zeigen Ausschreitungen von #Chemnitz: Der rechte Mob in den Straßen https://t.co/IkvoUqn3pw pic.twitter.com/0okIdNNufS — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 27. srpna 2018

Policisté mají k dispozici videa, která sami natočili, vyhodnocují také videozáznamy z internetu a současně vyzývají všechny svědky, aby zaslali záznamy z nedělní odpolední demonstrace, která se konala kolem 16.30 a účastnilo se jí na 800 lidí.

V Saské Kamenici se v neděli po vraždě Němce konaly dva protesty proti migraci. Na prvním shromáždění po poledni pokojně demonstrovalo sto lidí. Další protest svolala na pozdější odpoledne ultrapravicová skupina fotbalových výtržníků Kaotic Chemnitz pod heslem „Pojďme společně ukázat, kdo vládne městu“. Část účastníků demonstrace útočila kameny, lahvemi a dav nereagoval na policejní výzvy. Policisté proto použili obušky a pepřový sprej. [celá zpráva]

Na začátku nynější vyhrocené situace byl spor, který skončil pobodáním a následnou smrtí Němce. Co bylo příčinou hádky ve skupině asi deseti lidí z různých zemí, která v neděli kolem 03.00 přerostla v útok nožem, se zatím neví. Policie k případu odmítla sdělit podrobnosti s odkazem na vyšetřování. Jisté je pouze to, že během hádky byli pobodáni tři Němci ve věku 33, 35 a 38 let. Pětatřicetiletý muž pak v nemocnici následkům zranění podlehl. Ve vazbě skončili 23letý Syřan a 22letý Iráčan. Hovoří se ale o bezdůvodném útoku. [celá zpráva]

Policie má pohotovost kvůli dalším demonstracím v Saské Kamenici.

FOTO: Jens Meyer, ČTK/AP

Další demonstrace se očekávají i během pondělí. Server týdeníku Focus uvádí, že v centru Saské Kamenice se stále častěji ozývají policejní sirény. V podvečer přijížděly do oblasti ohraničené památníkem Karla Marxe a městským parkem desítky hlídkových vozů a policejních autobusů.

Demonstrace proti pravicovému radikalismu se účastní v Saské Kamenici kolem tisícovky lidí.

FOTO: Matthias Rietschel, Reuters

Krátce po 18.00 v těchto místech začal protest proti pravicovým radikálům. Účastní se ho podle odhadu kolem tisícovky lidí. Poblíž by se ale měla konat také demonstrace extrémní pravice.