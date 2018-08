V Saské Kamenici se po nedělní vraždě pořádají hony na cizince, vláda to odsuzuje

Německá vláda v pondělí odsoudila hony na cizince, které v Saské Kamenici (Chemnitzu) pořádá ultrapravice po vraždě, která se tam v neděli odehrála. Do ulic vyšli lidé včetně neonacistů, kteří protestovali proti migraci a útočili na cizince. Do noční hádky, při které byl zabit Němec a dva další byli zraněni, měli být zapleteni cizinci. Oběť měla údajně hájit ženu před obtěžováním, ale to se nepotvrdilo.