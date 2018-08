ČTK

František podle agentury AP v neděli na palubě letounu během návratu z Irska do Říma řekl, že 11stránkové Viganovo víkendové prohlášení, které podle agentury v některých pasážích působí jako homofobní manifest a útok na papeže Františka, „hovoří samo za sebe” a že ho nehodlá komentovat.

Arcibiskup Vigano ve svém prohlášení uvedl, Františkovi o obviněních proti McCarrickovi říkal již v červnu 2013 po jeho zvolení papežem. Své nynější prohlášení Vigano zveřejnil v několika médiích v Spojených státech a v Itálii.

Novináři se papeže v letadle ptali, zda jsou pravdivá tvrzení, že o McCarrickovi v roce 2013 s Viganem hovořil. Ptali se také na Viganova tvrzení, že McCarrick už byl tehdy pod sankcemi, ale že ho papež rehabilitoval.

František řekl, že Viganův dokument četl a že věří, že si novináři udělají vlastní úsudek. „Já k tomu neřeknu ani slovo,” řekl papež.

Papež František přijal rezignaci kardinála McCarricka, jednoho z předních představitelů katolické církve v USA, teprve letos v červenci. Bývalý washingtonský arcibiskup se stal terčem obvinění ze sexuálního zneužívání dětí a mladých mužů.

O homosexuálních sklonech je třeba mluvit



Jeden z novinářů se papeže Františka rovněž zeptal, co by doporučoval rodičům, kteří zjistí, že jejich děti mají homosexuální sklony. Přednostně by doporučil modlitbu, porozumění a dialog.

Podle něj však záleží také na věku dítěte. „Když se to ukáže v dětství, dá se mnoho věcí udělat prostřednictvím psychiatrie... Něco jiného je, když se to projeví po 20 roku věku,” řekl nejvyšší představitel římskokatolické církve. „Nikdy bych neřekl, že lékem je mlčení. Ignorovat svého syna nebo dceru, kteří mají homosexuální sklony, je chyba otce či matky,” zdůraznil papež.

Bolestná setkání v Irsku



Papež se během návratu z Irska rovněž vrátil ke svému sobotnímu rozhovoru s osmi irskými oběťmi sexuálního zneužívání ze strany duchovních a představitelů katolických institucí. „Velmi jsem trpěl,” řekl František a poznamenal, že ze setkání vzešla nabídka zařadit prosbu o odpuštění do nedělní mše.

Zvláštní pohnutí vyjádřil papež nad údělem zneužitých dívek, které musely nechat své děti adoptovat jinými rodinami. Se dvěma ilegálně adoptovanými lidmi také hovořil. „Bylo to pro mě bolestivé, ale doprovázené útěchou, že je možné pomoci věci objasnit,” řekl František, který během nedělní mše v Dublinu vyřkl řadu omluv obětem zneužívání.[celá zpráva]