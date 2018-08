Novinky

„Byla to normální letní bouřka. Tomu, že by měly přijít průtrže mračen a následně záplavy, nic nenasvědčovalo,“ vzpomíná. Dokonce to vypadalo, že po chvíli bouřka skončí. „Vypadalo to, že bouřka nebude dlouho trvat, na některých místech se začala obloha protrhávat. Během hodiny bylo ale všechno jinak,“ popisuje Petra Skurová, která žije v Saalbachu.

Řeka Saalbach, její hladina stoupala každou minutou

FOTO: Petra Skurová

Podle jejích slov začalo intenzivně pršet tak, že nebylo na krok vidět. Současně se zvedala hladina řeky. „Šlo to potom všechno strašně rychle. Najednou se rozezněly sirény a byl vyhlášený poplach. Měli jsme štěstí a stačili jsme dojet domů, ale v té době jsme už měli před domem vodu,“ popsala Novinkám.

Okamžitě byla uzavřena silnice jak z města, tak do města. V té chvíli už živel řádil v nedalekém městečku Hinterglemm. „Tam voda sebrala mosty, zničila silnici a brala vše, co bylo v jejím dosahu. Myslím, že k rozvodnění řeky tam přispěly i horské prameny, které kvůli intenzivním dešťům nabraly na síle,“ domnívá se Skurová.

Povodně v Saalbachu

FOTO: Petra Skurová

Vypráví, že úřady počítaly s evakuací, nakonec to ale nebylo nutné. Ona sama měla štěstí, voda se zastavila před jejich domem. „Žiji tady pět let, ale nic podobného jsem zde nezažila,“ řekla. Překvapila ji ale rychlost, s jakou se obyčejná bouřka proměnila v živel.

Město Saalbach, který zaplavila rozvodněná řeka.

FOTO: Petra Skurová

Odstraňování následků bleskových záplav je podle jejích slov velmi rychlé a pochvaluje si i celkovou zorganizovanost záchranných prací. Podle místních úřadů by poničená silnice měla být už během pátku zprovozněna v jednom pruhu. „Jsme ale nervózní. Když spolu mluvíme (bylo po 15.00, pozn. redakce) začíná se opět zatahovat a hřmí. Tak čekáme, co se stane, ale doufáme, že jsme si to už vybrali,“ dodala Petra Skurová.