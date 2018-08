Novinky

Odepírání potravin se prozatím týká jen několika migrantů z Afghánistánu a Sýrie, podle humanitárních organizací ale hrozí, že úřady opatření vztáhnou na všechny.

„Vláda klesla na nové dno a odmítla lidem, které zadržuje, poskytovat jídlo. Zjevně se uchýlila k porušování lidských práv, včetně závazků, které vyplývají z členství v Evropské unii. Tahle lhostejnost k (základním) potřebám lidí zavání cynickou metodou, jak donutit lidi, aby odešli ze země,“ cituje server Deutsche Welle Lydii Galllovou z organizace Human Rights Watch.

„Imigrační a azylový úřad informuje cizince, že v tranzitních zónách nedostanou jídlo, ale mohou se kdykoli svobodně rozhodnout pro návrat do Srbska (či jiné třetí země),“ konstatuje ve své zprávě Maďarský helsinský výbor.

Zcela legální, hájí se Maďaři



Vyhladovění jako donucovací metoda vůči migrantům bylo zavedeno v polovině srpna poté, co vláda Viktora Orbána přijala novelu zákona, na jejímž základě mají být „žadatelé o azyl až do deportace podrobeni procedurám pro cizince“. A to v praxi znamená vyhladovění, tvrdí humanitární organizace.

Maďarský úřad pro migraci a azylovou politiku, jenž cizincům uděluje ochranu jen ve výjimečných případech, kritiku odmítá s tím, že žádný z maďarských zákonů nenakazuje odmítnutým žadatelům o azyl poskytovat stravu.

Humanitární organizace to ale vidí jinak. „Maďarské úřady mají na základě četných úmluv o lidských právech, které zapovídají nelidské a ponižující zacházení, povinnost chovat se k zadržovaným lidsky a s úctou. K tomu patří poskytování potravy, vody, zajištění odpovídajících hygienických a zdravotních podmínek,“ upozorňuje Maďarský helsinský výbor.