Profesor námořních studií z kanadské univerzity v Newfoundlandu Ross Klein tvrdí, že počet lidí, kteří ročně zmizí, je vysoký. „Každý rok zmizí z palub výletních lodí více než dvě desítky lidí,“ uvedl Klein. Od roku 2000 bylo podle jeho slov zadokumentováno 315 případů zmizení lidí během výletních plaveb.

Některé případy lze vysvětlit tím, že dotyční spáchali sebevraždu. Další jsou důsledkem nešťastných nehod, často vlivem nadměrného pití alkoholu.

„Je však znepokojivé, že ve zhruba 30 procentech všech případů neexistuje žádný údaj o tom, co se cestujícím mohlo stát, a jejich zmizení zůstává nevysvětlené,“ dodal Klein. Pro pozůstalé to znamená doživotní trýzeň.

Zmizela dívka? Zapomeňte



Jedním z těch, kteří si prošli podobným peklem je Američan Kendall Carver. Jeho dcera Merrian zcela nevysvětlitelně zmizela z paluby výletní lodi v roce 2004. „Zažil jsem peklo nejen proto, že jsem ztratil milovaného člověka, ale také proto, že se společnost, která provozovala výletní loď, snažila všemi prostředky zamést případ pod koberec,“ řekl Carver.

Tragédie pro něj začala 1. září 2004. Carver byl nervózní, nemohl už několik dnů dceru zastihnout. Nakonec zjistil, že si koupila lístky na výletní loď jedné americké společnosti. Volal na loď a tam mu po třech dnech odpověděli, že Merrian byla na palubě, ale po dvou dnech už její kajuta nebyla používaná.

„A tehdy vypuklo peklo. Společnost udělala vše, co bylo v jejích silách, aby zabránila vyšetřování,” vzpomíná Carver. Nevzdal se a pátral. Upozornil FBI, najal soukromé vyšetřovatele, u soudu byl jako doma.

Nakonec se mu podařilo docílit toho, aby promluvil se stevardem, který měl na starost kajutu jeho dcery. Řekl, že Merrian po dvou dnech nahlásil jako pohřešovanou. Jeho nadřízený mu ale řekl, aby na tuto záležitost „zapomněl“. Její osobní věci se později zlikvidovaly. Případ se nikdy nevyřešil.

„Je to šokující, ale je to typické chování,“ vysvětlil Ross Klein. Negativní informace v tisku, které by se v souvislosti se zprávami o zmizelé mladé ženy z lodi objevily, by byly pro firmu smrtící. „Výletní plavby jsou výnosný byznys, takže námořní společnosti udělají vše, aby zabránily jakýmkoliv negativním informacím,“ dodal.