Novinky, ČTK

Osmapadesátiletý Sandberg v minulosti ostře vystupoval proti imigrantům a muslimům. „Míšení ras, kultur a náboženství je v Norsku nepřípustné, pokud se má v zemi zachovat mír,“ hlásal bývalý ministr za protiimigrační a populistickou Pokrokovou stranu.

Nyní se ukázalo, že na dovolenou do Íránu odjel s osmadvacetiletou muslimskou přistěhovalkyní Bahareh Letnesovou. Navíc před odjezdem neinformoval kancelář premiérky Erny Solbergové a na cestu si vzal služební telefon. Bezpečnostní protokol porušil i v květnu, kdy si vzal telefon na cestu do Číny.

Politik, který byl poslancem asi 20 let, tak před třemi dny rezignoval. „Myslím, že je to správné rozhodnutí,“ okomentovala to norská premiérka Solbergová. „Je to smutné,“ řekl Sandberg v pondělí novinářům. „Doufal jsem, že ještě dokončím nějaké projekty,“ dodal a odmítl jakkoliv komentovat vztah s mladou přítelkyní.

Chtěl náramky pro migranty



Sandberg čelil ostré kritice jak ze strany norských médií, tak od členů opozice i vlastní strany. Podle nich cestou do Íránu fakticky legitimizoval autoritářský režim, který tam panuje. Mimo jiné se tam totiž údajně zúčastnil oslav islámské revoluce, která vyvrcholila v roce 1979 pádem režimu šáha Rezy Pahlavího.

Sandberg, který v minulosti řekl, že je třeba uzavřít hranice pro Neevropany, nasazovat elektronické náramky azylantům a deportovat ty imigranty, kteří jedou na dovolenou do svých domovských zemí, se však obviněním z rasismu brání. Když mu to vyčetl jeden imigrant, neváhal ho dát k soudu, ze kterého obviněný nakonec odešel s pokutou 3000 norských korun (8000 Kč).

Pokud by se zavedla všechna pravidla, po kterých Sandberg volal, těžko by mohl být se svou mladou muslimskou přítelkyní. Letnesová, která několikrát reprezentovala rodný Írán v soutěžích krásy a v Norsku žije deset let, vlastní dvě firmy specializující se na dovoz a vývoz ryb a plynu mezi Norskem a Íránem.