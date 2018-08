ren, rap, Novinky

„Řidič přežil, je v nemocnici v Janově a čekáme na podrobnější vyšetření. Budeme doufat, že se jeho stav nebude horšit,” uvedl Novinkám Jan Polák a dodal, že řidič v současné situaci není ohrožen na životě a komunikuje.

Agentura ANSA uvedla, že českému řidiči je 46 let a že je ve středně vážném stavu.

Do této oblasti jezdí společnost Sped-it velmi často. „Zabýváme se mezinárodní přepravou, takže sem jezdíme často. Žádné signály, že by tato trasa měla být riziková, že by se něco mělo dít, jsme neměli,“ dodal Polák.

Co řidič v tomto konkrétním kamiónu převážel, Polák nevěděl. Společnost tady měla jen tento jediný kamión a podle dostupných informací byl řidič v kabině kamiónu sám bez dalšího spolujezdce.

Ministerstvo zahraničí zatím podrobnější informace o dalších Češích v oblasti nemá. „Jsme v kontaktu s naší ambasádou v Římě, která celou situaci řeší, ta je ve spojení s naším honorárním konzulem, kterého máme v Janově. Nicméně zatím nemáme k dispozici informace, že by mezi oběťmi na životech nebo zraněnými měli být čeští občané,” řekla Novinkám tisková mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Kamión firmy Sped-It v troskách zříceného mostu.

FOTO: Reuters

Kamión společnosti Sped-it

FOTO: Reuters

„Prozatím je to čerstvé a víc informací budeme mít v průběhu několika hodin,” doplnila Valentová.