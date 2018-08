jem, Novinky

Na to, že radní Mihindukulasuriya nevládne italštinou, se přišlo záhy poté, co byl 15. června zvolen, když poskytl první rozhovor v nové funkci. A italská média i ministr vnitra Matteo Salvini se ptají, jak je to možné. Na povolební pozdvižení po komunálních volbách v Neapoli upozornila česká bloggerka žijící v Itálii Monika Pilloni.

Solidarietà a Viraj Mihindukulasuriya, consigliere comunale a Napoli in rappresentanza degli immigrati, aggredito dal ministro Salvini perché - come tanti elettori della Lega - parla male l'italiano. Corsi d'italiano gratuiti e diffusi (li farei perfino obbligatori) per tutti! pic.twitter.com/RbCz2R2Eih — Gennaro Carotenuto (@GenCar5) August 9, 2018

„Důležité, aby děti všechny chodit do škola. Protože když všechny děti nechodit do škola, dělat jiné věci. Kouřit a dělat jiné věci. Důležité, aby chodit všichni do škola. Do italská škola,“ odpovídal nový člen zastupitelstva třetího největšího italského města v rozhovoru pro server Stylo24 na dotaz, na co se chce jako radní pro národnostní menšiny zaměřit především.

S dotazy reportéra si Viraj Prasanna Mihindukulasuriya nedokázal poradit bez překladatele, což pobouřilo italského ministra vnitra. „V Neapoli má radní pro obyvatele z nečlenských zemí Evropské unie, kterého chtěl (starosta Luigi) de Magistris, tlumočníka, protože neumí italsky!!! Bez komentáře...,“ napsal Salvini na Twitteru.

A Napoli, il “consigliere comunale per gli extracomunitari” voluto da De Magistris ha un interprete perché non parla l'italiano!!!

No comment...https://t.co/vg9TgazPYm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 8, 2018

Mihindukulasuriya má v městském zastupitelstvu poradní hlas, nemá právo hlasovat, k projednávaným věcem by se měl vyjadřovat a reflektovat postoj menšiny, jež si ho většinou hlasů zvolila.

Poté, co vyšla najevo jeho jazyková indispozice, radní Viraj Prasanna Mihindukulasuriya přislíbil, že se italštinu doučí. Jak ale upozornil deník La Repubblica, spěchat tak úplně nemusí. Městská rada totiž 6. srpna schválila, že může při výkonu své funkce využívat tlumočníka.