Syrského raketového experta zlikvidoval Mosad, píše NYT

Za sobotním atentátem na jednoho z hlavních výzkumníků v oblasti syrského raketového programu stojí Mosad. S odvoláním na zdroje z nejmenované blízkovýchodní tajné služby to napsal deník The New York Times. Azíz Azbar a jeho řidič přišli o život při výbuchu Azbarova auta v sobotu večer v provincii Hamá.