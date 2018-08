Město Bochum dostalo pokutu, nedopravilo zpátky do Německa bin Ládinova strážce

Soud v západoněmeckém Gelsenkirchenu uložil pokutu 10 000 eur (asi 260 000 korun) městu Bochum za to, že nedopravilo z Tuniska zpět do Německa bývalého tělesného strážce Usámy bin Ládina Samiho A. Ten byl vyhoštěn minulý měsíc, ale podle soudu byla deportace protiprávní. Tunisko by ale jeho odvoz neumožnilo, protože dvaačtyřicetiletý muž je v zemi vyšetřován.