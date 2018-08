Novinky, ČTK

Evropská komise 2. července oznámila, že zahájila proti Polsku řízení kvůli porušení unijních právních předpisů v souvislosti se zákonem o nejvyšším soudu. Norma poslala soudce nejvyššího soudu do důchodu, ač jim ještě neskončilo funkční období.

Pravidla obsažená v uvedeném normativním aktu podle názoru EK podkopávají nezávislost soudnictví, a Polsko tak porušuje unijní smlouvy.[celá zpráva]

Varšava měla měsíc na reakci. „Polsko zaslalo Evropské komisi odpověď na první fázi řízení zahájenou s ohledem na porušení právních předpisů EU s odkazem na zákon o nejvyšším soudu,” napsal PAP. Podle citovaného zdroje by mělo jít o ”detailní právní dokument o několika desítkách stran, který má více než 90 bodů”.

„V tomto dokumentu polská strana odmítá obvinění učiněná EK v souvislosti se zákonem o nejvyšším soudu. Jde o právní prezentaci, která vede k závěru, že podnět EK je neoprávněný,” cituje agentura svůj blíže neupřesněný zdroj.

Šéfka soudu dál chodila do práce



Krok Evropské komise přitom neodložil začátek účinnosti novely zákona o nejvyšším soudu, která snižuje pro jeho soudce věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. Platí od 3. července. Mluvčí polského nejvyššího soudu Krzysztof Michalowski však ve čtvrtek agentuře PAP sdělil, že nejvyšší soud platnost ustanovení novely, která snižují penzijní věk soudců nejvyššího soudu, pozastavil. Zároveň požádal Soudní dvůr Evropské unie, aby sdělil svůj názor na tato ustanovení. To by mohlo naznačovat ústup na straně Varšavy.

Poslání soudců do důchodu, které se týkalo i předsedkyně Nejvyššího soudu, vyvolalo v Polsku protesty. Malgorzata Gersdorfová se mu odmítla podřídit, dál chodila do práce. Polský prezident ji pak penzionoval.[celá zpráva]