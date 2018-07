Němec, na kterého lední medvěd na norském souostroví zaútočil, byl součástí takzvané medvědí hlídky, tedy skupiny zaměstnanců lodi, která se stará o to, aby mohli turisté bezpečně vystoupit na pevninu. Podle provozovatele lodi MS Bremen, na které napadený pracoval, je čtyři až pět členů medvědí hlídky vždy dobře vyškoleno a ozbrojeno.

Zraněného muže transportoval vrtulník do nemocnice v Longyearbyenu, největším městě na Špicberkách, řekl agentuře DPA mluvčí špicberské policie Ole Jakob Malmo. V ohrožení života podle něj není.

Šelma ale doplatila na střet s medvědí hlídkou životem. „Z důvodu nutné sebeobrany” byla zastřelena. „Dalších členů posádky ani turistů se incident nijak nedotkl,” uvedl mluvčí německé společnosti Hapag Lloyd Cruises, která loď vypravila. Podle policejního mluvčího Malmoa bude zastřelený medvěd podroben pitvě.

Případ vyvolal kritické reakce směřující proti organizování výletů do míst, která jsou pro lední medvědy přirozeným prostředím. Ostrov Svalbard je z velké části pokryt ledovcem a obývají ho zhruba tři tisícovky ledních medvědů, uvedla BBC. Všechny lodě v této oblasti musí zaměstnávat medvědí hlídky, které mají za úkol chránit pasažéry.

„Existují velmi přísná pravidla, protože tyto ostrovy lední medvědi v létě hojně navštěvují. Proto musíme být při vyloďování velmi ostražití,” uvedl podle BBC jeden z průvodců.

Na internetu se proti incidentu vzedmuly protesty. Například britský komik Ricky Gervais kritizoval, že se lidé hrnou na území medvědů. „Pojďme se dostat příliš blízko k lednímu medvědovi v jeho přirozeném prostředí a pak ho zabít, když se dostane příliš blízko. Pitomci,“ nebral si na Twitteru servítky Gervais.

"Let's get too close to a polar bear in its natural environment and then kill it if it gets too close". Morons. https://t.co/FEPt0sYOtF