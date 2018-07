Při požáru pařížského věžáku zemřela těhotná žena a její tři děti

Matka se svými třemi dětmi ve věku od jednoho do šesti let zahynula během požáru, který vypukl ve věžáku na pařížském předměstí Aubervilliers. Hořet začalo v 17. patře a plameny se vzápětí rozšířily do dalších pěti pater. Z velké dálky byl vidět silný černý kouř, napsala agentura AFP. Zraněno bylo další šest lidí a tři hasiči.