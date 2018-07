Babiš pozval do ČR estonského premiéra, má přijet v listopadu

Estonský premiér Jüri Ratas by měl v listopadu navštívit Prahu. Novinářům to řekl český premiér Andrej Babiš, který Ratase pozval během pátečního bilaterálního jednání v Salcburku, kam oba přijeli na pozvání rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Návštěva předsedy estonské vlády v Česku by se měla věnovat zejména tématu digitalizace státní správy.