Maďarští radikálové chtějí zavést trest smrti a „pronajímat” vězně do Ruska

Radikální maďarská strana Naše vlast by chtěla prosadit opětovné zavedení trestu smrti a převezení části maďarských vězňů do Ruska. Podle agentury MTI to ve čtvrtek řekl László Toroczkai, předseda této nové radikální strany, která vznikla letos rozštěpením strany Jobbik.