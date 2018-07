Případ sice nejprve řešila vídeňská policie, od ní si kauzu převzal Spolkový úřad na ochranu ústavy a pro boj s terorismem (BVT), což je rakouská civilní zpravodajská služba. To ostatně potvrdil i rakouský kancléř Sebastian Kurz, že „příslušné úřady aktuálně zkoumají, zda v pozadí (útoku) mohl být antisemitismus“.

Vielen Dank an die #Polizei , die heute bei dem Vorfall in Wien in der #Taborstraße schnell gehandelt und den Täter verhaftet hat, der auch einen Mann mit Kippa angegriffen hat. Ein möglicher antisemitischer Hintergrund wird derzeit von den zuständigen Behörden geprüft. 1/3