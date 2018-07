jz, vpl, Novinky, Právo

Pokud by se volby do bavorského parlamentu konaly nyní, CSU by získala 38 procent, což je o tři procentní body méně než v květnu. Na ztrátě Křesťansko-sociální unie Bavorska profitují především Zelení a také protestní Alternativa pro Německo (AfD).

Zelení by podle nejnovějšího průzkumu získali 16 procent, a stali by se tak druhou nejsilnější stranou v bavorském parlamentu, předstihli by dokonce sociální demokraty (SPD). Ti by podle společnosti Infratest dimap získali 13 procent. Na čtvrtém místě je Alternativa pro Německo (AfD) s 12 procenty, ta dosud nemá zastoupení v zemském parlamentu.

Do zemského parlamentu by se dostala ještě Freie Wähler (Svobodní voliči) s devíti procenty a FDP s pěti procenty, Levice by ale zůstala mimo.

Průzkum také odhalil, že se současnou prací zemské vlády je spokojena polovina obyvatel Bavorska, o dvacet procent méně než v květnu. Špatné vysvědčení dali Bavoři také politikům CSU. Zatímco v květnu považovalo Markuse Södera za dobrého ministerského předsedu 56 procent Bavorů a jen 20 procent nikoli, nyní negativní hodnocení převažuje v poměru 44 ku 38.

Ještě hůř dopadl šéf CSU a současný spolkový ministr vnitra Horst Seehofer, který dostal známku 3,9, což je nejhorší hodnocení za 16 let. Většina dotázaných (78 procent) je přesvědčena, že vleklý spor Seehofera a kancléřkou Angelou Merkelovou o migraci výrazně poškodil CSU.

Sázejí na speciální mobilní aplikaci



Nepříznivý trend má zvrátit speciální mobilní aplikace. Vyvinul ji Christian Zinke, zakladatel a šéf devítičlenné firmy PXN z durynské Jeny, která je velice úspěšná v informačních technologiích.

Mladý odborník, člen CDU, vyvinul aplikaci zaměřenou především na nerozhodnuté voliče. Stranickým aktivistům prozradí, zda jim lidé vůbec otevřou dveře i jak se stavějí k jejich straně: příznivě, neutrálně, nepřátelsky – a to samozřejmě se souhlasem předem dotázaných. Navíc dobrovolníci, spolupracovníci, kandidáti i lídři, kteří chodí od domu k domu, mohou obratem centrále nahlásit, o čem si povídali, případně přeli a jaká témata veřejnost upřednostňuje.

„Na ně se může kampaň soustředit. A to s vědomím, že v osobním rozhovoru přesvědčíte mnohem víc lidí než jen plakáty, reklamními šoty a inzeráty,“ vysvětluje Zinke.

Úspěch ve trojích volbách

A nemluví do větru. Nápad s aplikací ho osvítil v roce 2011, pak chvíli trvalo, než „vychytal mouchy“. Digitální pojetí prosadil už třikrát. Pokaždé v zemských volbách, pokaždé pro CDU a pokaždé až nečekaně úspěšně.

V Sársku, Severním Porýní-Vestfálsku a Šlesvicku-Holštýnsku vynesl k triumfu kandidáty, na jejichž úspěch se příliš nesázelo: Annegret Krempovou Karrenbauerovou (55), Armina Lascheta (57) a Daniela Günthera (44). Naposledy posloužil Merkelové a spol. loni v září před hlasováním o Spolkovém sněmu, kdy její lidé zvonili u 1,1 miliónu bytů, domů a jiných příbytků.

Svůj výtvor samozřejmě ještě zdokonalil. Jak přesně, to odmítá prozradit, protože smlouva s CSU mu to nepovoluje.