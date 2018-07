Už na začátku setkání Trump chválil dobrou organizaci světového šampionátu, který v neděli skončil.

Putin mu přinesl oficiální míč mistrovství. „Nyní je míč na vašem hřišti.“ Zmínil, že USA pořádají přespříští šampionát, Trump dodal, že by chtěl, aby byl podobně úspěšný jako ten letošní.

Donald Trump háže míč své manželce Melanii.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Trump si míč prohlédl, poplácal a po pár slovech ho hodil své manželce Melanii. Ta se po něm natáhla, chytil ho ale americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který seděl vedle ní, a míč jí podal. Po zbytek tiskové konference ho držela na klíně.

Fotbalový míč jako žertovný ovšem nebral každý. Americký republikánský senátor Lindsay Graham, jemuž vadí sbližování s Ruskem na Twitteru napsal, že on by míč dobře prozkoumal, zda v něm nejsou odposlouchávací zařízení a nikdy by nedovolil ho přinést do Bílého domu.