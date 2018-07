„Náš vztah s Ruskem NIKDY nebyl horší díky mnoha letům bláznovství a hlouposti USA a nyní – zmanipulovaného honu na čarodějnice,“ napsal šéf Bílého domu. Honem na čarodějnice označuje vyšetřování údajného vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

V dalším tweetu prezident kritizoval svého předchůdce Baracka Obamu, který se podle něj v roce 2016 domníval, že prezidentské volby vyhraje Hillary Clintonová, „a tak když byl informován FBI o ruském vměšování, řekl, že se to nemůže stát, že to není nic moc velkého, a NIC s tím neudělal”.

„Když jsem vyhrál já, stalo se to velkým problémem a zmanipulovaným honem na čarodějnice, který vedl Strzok,“ dodal Trump s odkazem na Petera Strzoka, agenta FBI a bývalého člena týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok!