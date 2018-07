ČTK

Mayová hodlá podle aktuálního plánu zachovat více obchodních vazeb na EU, než si přáli zastánci rázné odluky od Bruselu. Kvůli tomu počátkem týdne rezignovali ministr zahraničí Boris Johnson a ministr pro brexit David Davis.

„Pokud udělají dohodu v tomto stylu, budeme jednat s Evropskou unií, místo abychom jednali s Británií, takže to zřejmě zhatí dohodu (o volném obchodu s Británií),” řekl Trump britskému listu. Právě separátní dohoda s USA, o níž Trump mluví dlouhodobě, je jedním z významných bodů zdůrazňovaných stoupenci tvrdého brexitu jako výhoda nezávislosti na EU.

Americký prezident se s Mayovou sešel již při čtvrteční slavnostní večeři a znovu s ní bude jednat dnes. Premiérka v projevu na úvod setkání zvolila diplomatický tón a USA označila nejen za „nejbližšího spojence, ale i nejdražšího přítele”. Trump přitom nešetřil kritikou její představy o brexitu již během summitu NATO bezprostředně předcházejícího jeho britské návštěvě.

„Říkal jsem Therese Mayové, jak to (brexit) provést, ale ona nesouhlasila, neposlechla mě. Chtěla jít jinou cestou,” řekl Trump s dovětkem, že jednání o brexitu trvají již moc dlouho, a proto z nich jistě nevzejde dobrá dohoda.

Trump by chtěl za premiéra Johnsona



Trump také uvedl, že lituje odchodu Johnsona a doufá, že se do vlády jednoho dne vrátí. „Chovám k němu velký respekt. Zjevně mě má rád a říká o mně velice hezké věci,” prohlásil americký prezident, podle něhož by Johnson byl skvělý premiér. Na otázku, zda by měl exministr zahraničí nahradit v úřadě Mayovou, Trump odvětil: „No, nesnažím se je štvát jednoho proti druhému.”