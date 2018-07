Novinky, ČTK

„Kdo se vydá tento víkend na dovolenou, zjistí, že jsou prázdninové trasy beznadějně přetížené,” uvedl německý autoklub ADAC.

Prázdniny totiž začínají v osmnáctimiliónovém Severním Porýní-Vestfálsku a v jižní části Nizozemska, očekávat se však dá i druhá vlna cest na dovolenou z Berlína a Hamburku a ze severoněmeckých spolkových zemí, jako jsou Braniborsko, Šlesvicko-Holštýnsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko. Kromě Bavorska a Bádenska-Württemberska budou mít od víkendu školáci prázdniny v celém Německu i Polsku, České republice, na Slovensku a v Rakousku.

Ucpané budou nejen trasy na jih do Středomoří, ale také k Severnímu a Baltskému moři v pátek, v sobotu a v neděli v odpoledních hodinách, přestože od července do konce srpna je po většinu soboty a neděle zakázán provoz kamiónů na dálnicích.

Volte alternativní trasy i časy



„Kdo může, měl by zvolit klidnější alternativní trasy, nebo si vybrat na cestu jiný den mimo víkend,” doporučil německý autoklub a zároveň varoval, že se kolonám na dálnicích nevyhnou ani řidiči, kteří se budou z jihu Evropy z dovolené vracet, protože mnozí vyrazili na dovolenou hned na začátku července a po dvou týdnech pojedou domů.

Obzvlášť komplikovaná situace v dopravě bude podle německého autoklubu v okolí velkých měst. Čeští řidiči, kteří na jih Evropy vyrazí přes Bavorsko, by se měli připravit na kolony na obchvatu Mnichova, na dálnici A8 mezi Mnichovem a rakouským Salcburkem a na dálnici A9 mezi Mnichovem a Norimberkem.

Od pondělí se navíc od 21 hodin do pěti ráno uzavírá část dálnice A8 mezi exity Traunstein a Bad Reichenhall.

Rakouský autoklub ÖAMTC varoval před kolonami především na tazích jižním směrem, například na dálnici A13 vedoucí k Brennerskému průsmyku či A11 vedoucí ke Karavanskému tunelu. I v Rakousku dopravu místy komplikují opravy v tunelovém komplexu Klaus, v Gleinalmském tunelu nebo u Štýrského Hradce.

Opravy v Chorvatsku



Kdo zamíří o víkendu do Chorvatska přes Maďarsko, měl by se podle BESIP připravit na komplikace na chorvatské dálnici A3 od maďarských hranic do Záhřebu. Na několika místech tam silničáři vyměňují starý asfaltový povrch za nový a řidiči tam projedou v jednom jízdním pruhu vedeném v protisměru. V Chorvatsku se také tvoří fronty na mýtných branách, proto se vyplatí si zakoupit předem balíček pro mýtnou krabičku ENC.

Opravuje se most na ostrov Krk, kde je snížena rychlost na 60 km/h.

Čekat se dají i zácpy na tuzemských dálnicích, zejména na D1, kde dopravní situaci komplikují celá léta se vlekoucí opravy. Opravy jsou však i na silnici vedoucí do Rakouska přes Znojmo i na trase od Tábora na Linec.