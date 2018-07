Novinky

Anglický list The Guardian píše, že komunisté poprvé za necelých 30 let zase ochutnali moc, když umožnili vznik vlády „skandály poskvrněného“ miliardáře Andreje Babiše, a to navzdory protestům proti jejich návratu do politického mainstreamu.

List upozorňuje, že komunisté sice formálně členy vlády nejsou, ale že jim dohoda umožnila uplatňovat vliv. Poukazuje na to, že by to mělo být mimo jiné i výměnou za zdanění církevních restitucí.

Premiér Andrej Babiš přijímá gratulace od předsedy ČSSD Jana Hamáčka poté, co jejich vláda získala důvěru Sněmovny.

Podporu patnácti komunistických poslanců menšinové vládě zmiňuje i server EUobserver.

I stanice France24 svou zprávu staví na tom, že vláda ANO a sociálních demokratů dostala důvěru právě díky podpoře komunistů, a upozorňuje, že Babišův kabinet je prvním po listopadu 1989, který závisí na komunistech.

Lidovci před hlasováním o důvěře pro druhou Babišovu vládu protestovali proti tomu, že se kabinet chce opírat o komunisty.

Také stanice Deutsche Welle zmiňuje podporu komunistů, přičemž připomíná, jak těžce se vláda miliardáře Babiše rodila a že první menšinový kabinet centristického hnutí ANO vedeného populistou důvěru nedostal.

Upozorňuje také, že komunisté pro vládu zvedli hlas, i když Babiš odmítl některé jejich požadavky, jako je např. omezení vysílání českých vojáků do zahraničních misí NATO.

Andrej Babiš (ANO) přijímá gratulace poté, co jeho druhý kabinet získal ve Sněmovně důvěru. Vedle něj stojí předseda KSČM Vojtěch Filip.

Tři hlasy chyběly



Důvěru pro Babišův kabinet odhlasovali poslanci v noci na čtvrtek. Pro bylo 105 zákonodárců, proti 91. [celá zpráva]

ANO, ČSSD a KSČM mají ve Sněmovně dohromady 108 poslanců. Jiří Mašek z ANO ovšem chyběl kvůli cestě do zahraničí, Milan Chovanec z ČSSD se schůze neúčastnil, protože vládu nechtěl podpořit, a ze zatím blíže nespecifikovaných důvodů chyběl i komunista Zdeněk Ondráček. [celá zpráva]

Z opozice se hlasování neúčastnil Petr Pávek z hnutí STAN.

Rozdělení mandátů po volbách.

