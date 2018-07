ivi, Právo

„Zůstanu aktivní v politickém životě. Protože jsme parlamentní demokracie, potřebujeme převzít moc, dostat na ministerstvo vnitra, na policii, na školství a podobně čestné a schopné lidi. To je náš úkol a musíme to udělat,“ řekl prezident.

Kiska opětovně řekl, že vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky ukázala, že Slovensko je mafiánským státem a slovenská společnost potřebuje zásadní změnu.

„Musíme změnit politickou mapu Slovenska. Je potřeba dostat do politiky slušné, schopné a poctivé lidi. Pustíme se do toho a věřím, že to dáme,“ dodal. Zemi je podle Kisky potřeba vytáhnout z morální krize. Hlava státu připustila, že vede rozhovory s politickými stranami a lidmi, o nichž si myslí, že by se do politiky mohli a měli zapojit.

Neohrabané vyjádření



Politický analytik Ján Baránek serveru pluska.sk řekl, že Kiska svým vystoupením jasně oznámil, že vstoupí do parlamentního boje. Jeho slova však označil za „neohrabaná“.

„Je rozdíl, když řekne, že je potřeba vyhrát volby, než když vyhlásí, že je potřeba převzít moc. V takovýchto případech je potřeba dávat pozor na každé jedno slovo,“ upozornil Baránek. Podle analytika by se Kiska neměl takto vyjadřovat, dokud bude ve funkci prezidenta. Baránek se domnívá, že po vraždě novináře a jeho snoubenky Kiska přestal být nadstranický.