Mezitím předseda branného výboru ruského parlamentu Vladimir Šamalov podle agentury RIA Novosti řekl, že Britové by měli při vyšetřování nového případu otravy nervově paralytickou látkou požádat o pomoc ruské odborníky.

Londýn z útoku na Skripalovi obvinil Rusko, což Moskva opakovaně důrazně odmítla.

„Ruský stát by tuto špatnost mohl napravit, mohli by nám říci, co se stalo, co udělali a zaplnit některé významné mezery, které se nyní snažíme vyjasnit," řekl Wallace. "Oni (Rusové) jsou ti, kdo mohou doplnit klíčová vodítka k tomu, aby lidé byli v bezpečí," dodal.

Britský pár byl nalezen v sobotu v bezvědomí v domě ve městě Amesbury, které leží nedaleko Salisbury, kde byli 4. března objeveni otrávení Skripalovi. Podle výsledků expertních testů i tato dvojice byla vystavena působení stejné nervově paralyzující látky jako bývalý ruský agent a jeho dcera.