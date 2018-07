Novinky, ČTK

„Dohodli jsme se,” prohlásil Seehofer. Dodal, že dohoda přináší udržitelné řešení migrační otázky a také způsob, jak na německo-rakouské hranici zastavit migranty, kteří do Německa míří protiprávně. O podrobnostech ale odmítl hovořit.

Není jasné, jak se k dohodě postaví SPD, s níž tvoří CDU/CSU koalici,

V neděli dal Seehofer přitom svou ministerskou funkci k dispozici. [celá zpráva]

Kancléřka na večerní tiskové konferenci po jednání špiček CDU a CSU řekla, že kompromis počítá s tím, že migranti umístění v tranzitních střediscích budou vraceni do země první registrace až po dohodě s dotčenými státy. Pokud taková úmluva existovat s danou zemí nebude, chce Německo další postup s vracením migrantů řešit v rámci dohody s Rakouskem.

Spor o migraci se sesterskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) ohrožoval celou německou vládní koalici. Pokud by se CSU rozhodla opustit vládní koalici, přišla by kancléřka Merkelová o parlamentní většinu a uvrhlo by to zemi do hluboké politické krize.

Německá kancléřka Angela Merkelová

FOTO: Markus Schreiber, ČTK/AP

Ještě v pondělí by obě formace měly o výsledcích hovořit s koaličními sociálními demokraty. Šéfka SPD Andrea Nahlesová během dne upozornila na to, že není možné automaticky počítat s tím, že sociální demokraté kompromis mezi CDU a CSU v azylovém sporu podpoří.

Seehofer prosazoval, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka to odmítala, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody. Obává se totiž dominového efektu.