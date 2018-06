Velké škody voda napáchala také v letovisku Chalkidiki na severu Řecka a poblíž Larissy v centrální části země.

Flash floods in Halkidiki, Nikiti, Greece yesterday, June 26! Report via @MeteoplusRO pic.twitter.com/NebXsLjPaO

Řecký úřad pro civilní obranu uvedl, že jen v oblasti Mandra a Nea Peramos jihozápadně od Atén přijali v souvislosti s povodněmi 160 hovorů na tísňovou linku a 15 lidí bylo nutné evakuovat ze zaplavených aut a domů. Do akce je v regionu zapojeno 95 hasičů, čtyřicet aut a člun.

Flash Flood in Kalymnos, Dodecanese Greece this morning (June 27, 2018). Video by Errikos Haircuts kalymnos via our partners Cyclone Of Rhodes pic.twitter.com/vTT3MDxIjD