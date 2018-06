mcm, ČTK, DPA, Právo

Merkelová na společné tiskové konferenci se svým španělským protějškem Pedrem Sánchezem v Berlíně sdělila, že proto hodlá pokračovat v úsilí o dvoustranné dohody s jednotlivými státy EU. Tyto členské státy by pak podle ní mohly při jednání se zeměmi původu a tranzitu migrantů jednat jménem celé Unie. Sánchez jí přislíbil podporu.

„Do pátku nedospějeme k řešení celého azylového balíku, tedy všech sedmi směrnic. Z tohoto důvodu hovořím o spolupráci se zeměmi, které jsou připraveny na všechny rozměry migrační politiky,“ připustila Merkelová.

Dvě klíčové směrnice



Dál bude podle německé kancléřky třeba pracovat na dvou směrnicích. Ty se podle ní týkají azylového řízení a takzvaného Dublinu IV, tedy reformy azylových pravidel EU. „To bude vyžadovat ještě nějaký čas,“ poznamenala. Merkelová se proto opět vyslovila pro dohody jednotlivých států EU se zeměmi původu a tranzitními zeměmi. To ale těžko uspokojí jejího ministra vnitra a bavorského expremiéra Horsta Seehofera (CSU), který chce uprchlíky registrované v jiné zemi EU vracet od německé hranice už od neděle, pokud by kancléřka na evropské úrovni nedosáhla žádných výsledků.

Německý ministr pro Evropu Michael Roth vyjádřil naději, že na summitu se podaří dojednat aspoň opatření k posílení ochrany hranic EU. Na stole bude i téma vytvoření záchytných táborů pro migranty, a to buď mimo EU, nebo na území jejích států.

Podle názoru Česka by centra pro zachráněné migranty měla být zřízena mimo Evropu. Řekl to státní tajemník pro EU Aleš Chmelař, který ale dodal, že shoda na tom v Unii zatím není. Organizace OSN pro migraci (IOM) ovšem tuto myšlenku včera zpochybnila. Její mluvčí řekl, že nejsou žádné signály naznačující, že by byl některý stát ochoten přijmout tato centra na svém území.

Itálie zatýkala manažery center

Italská policie v v provincii jižně od Říma zatkla šest manažerů z center pro běžence, kteří jsou podezřelí z podvodů a ze špatného zacházení s migranty. Itálie se v posledních dvou letech potýká s masovým přílivem migrantů z Afriky a uprchlická centra jsou často přeplněná.

Šest zadržených pracovalo pro neziskové organizace, které spravují přijímací centra pro žadatele o azyl. Agentura ANSA sdělila, že zadržení podle policie špatně zacházeli s migranty, kteří žili v přeplněných uprchlických centrech v mizerných hygienických podmínkách. Inspekce zjistila i podvody v zásobování těchto center a manipulace s rozdělováním registrací migrantů.

Itálie se stala v posledních dvou letech hlavní vstupní branou migrantů z Afriky a Blízkého východu do Evropy. Nově vzniklá vláda, v níž je zastoupena i protiimigrační strana Liga, chce příliv migrantů omezit.