Albánsko-černohorská hranice je nejen prostupná, ale funguje na ní množství pašeráckých band. Na nedostatek klientů si rozhodně stěžovat nemohou, píše Spiegel ve své reportáži. Počet běženců, kteří do Albánie směřují, neustále narůstá. Albánské úřady zatím nezveřejnily žádná oficiální data ohledně počtu žadatelů o azyl, policie tvrdí, že od začátku roku zadržela na albánské hranici na 2300 lidí.

Migranti se netají tím, že Albánie je pouhou přestupní stanicí. Někteří požádají v Albánii o azyl a během vyřizovacího procesu promyslí, jak se dostanou přes Černou Horu dál. Jejich cílem je především Německo, ale i Skandinávie.

Pašeráci mají žně



To ostatně potvrzují v reportáži Spiegelu sami pašeráci. Jedním z nich je Bajram. Pochází z čerhorského města Ulcinj nedaleko hranic s Albánií. Vychodil osm tříd základní školy, nemá žádné povolání a vede život spíše na druhé straně zákona. Má podle svých slov spojení na pašování lidí z Turecka přes Albánii do Německa. Jeho tři dospělé děti legálně pracují v místním obchodě a v gastronomii, tvrdí.

Sám pracuje poslední čtyři roky jako pašerák, spolu se známými. Nejprve v roce 2015 organizoval transporty přes Srbsko, Rumunsko a Maďarsko do Německa. Už má za sebou také trest za pašování lidí. Nyní se omezuje pouze na pašování lidí z Albánie do Černé Hory.

Migranti přicházejí z Řecka a cestují přes Albánii do Kosova a do Srbska nebo Černé Hory, odtamtud do Bosny a Hercegoviny a potom přes Chorvatsko a Slovinsko do Rakouska, Itálie a Německa.

Tirana: Všechno zvládneme



Úřady v Bosně a Hercegovině bijí na poplach. Počet běženců na nové balkánské cestě dramaticky vzrostl. Od Nového roku vstoupilo neoprávněně do Bosny a Hercegoviny 5000 běženců, zatímco loni to bylo pouze 755. Vláda proto vyzvala své sousedy – Černou Horu a Srbsko, aby učinily více pro zajištění bezpečnosti hranic.

Před novou balkánskou trasou varoval také rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Země západního Balkánu za první měsíce letošního roku zaznamenaly prudký nárůst počtu běženců. V Černé Hoře je to dvojnásobek v porovnání s loňským rokem, píše Spiegel. Tirana ale trvá na tom, že „situaci zvládne... navzdory narůstajícímu počtu těch, kteří do země míří“. Albánská vláda rovněž odmítla nedávné spekulace, že v zemi s pomocí EU plánuje otevřít nějaký větší uprchlický tábor.

„Albánie přijala veškerá opatření, aby posílila ochranu hranice, a spolupracuje s dalšími balkánskými zeměmi a unijními úřady a agenturami, jako je (evropská pohraniční stráž) Frontex,” uvedla náměstkyně ministra vnitra Rovena Vodaová.