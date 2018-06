Novinky, ČTK

„Nesmíme nikdy zapomenout... že jde pořád o lidi,” řekla Merkelová k současným jednáním o migrační problematice, z nichž se podle ní takový pohled možná vytrácí. Velká většina prchajících jsou podle ní oběti.

„Imigrace je evropskou výzvou, pravděpodobně právě teď naší největší výzvou,“ dodala a zdůraznila, že imigrace musí být kontrolovaná: „Musíme určit - pokud možno podle standardů EU - kdo k nám může přijít a zůstat, a kdo ne.“

Utečenci a vyhoštění jsou podle kancléřky nyní ústředním tématem: „Je to otázka, která se v Evropě dlouho nenastolila.“ Vyzdvihla, že „Německo dostojí své lidské odpovědnosti chránit lidi, kteří utíkají před válkou a terorem, ale i odpovědnosti za udržení soudržnosti v Evropě“.

Německá kancléřka Angela Merkelová a ministr vnitra Horst Seehofer

FOTO: Kay Nietfeld, ČTK/AP

Kancléřka znovu poznamenala, že by nebylo dobré, aby „každý rozhodoval na úkor ostatních”. Podle analytiků tím narážela na přístup ministra vnitra Horsta Seehofera ze sesterské bavorské křesťanskosociální CSU, s nímž má aktuálně vyostřený spor o imigraci, který ohrožuje těžce poskládanou vládu. [celá zpráva]

I Seehofer hovořil trochu překvapivě o tom, že by humanita měla stát v popředí, ačkoli je obecně zastáncem tvrdší migrační politiky. Ministr vnitra nechce do Německa pouštět migranty, kteří se již registrovali v jiných evropských zemích, to ale není v souladu s platnými zákony a ohrožuje to garantovanou volnost pohybu v Schengenském prostoru. [celá zpráva]

Jinak byl ale z projevu Merkelové nadále patrný její rozdílný pohled na migraci.