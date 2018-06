Novinky

Astrid Passinová, která mluví za některé pozůstalé, ve vysílání RBB uvedla: „Mnoho lidí cítí, že to, co nám spolková vláda nabízí, je směšné, až trapné.“ Passinová přišla během útoku o otce, od té doby trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Byla jí přiznána měsíční renta ve výši 140 eur (3500 korun).

Není to ovšem první stížnost zraněných a pozůstalých. V prvních týdnech po útoku si stěžovali na chaos a byrokracii, později také na nízké odškodné. Kurt Beck, zmocněnec německé vlády pro tyto oběti loni v prosinci tvrdil, že bude vládu žádat o výrazně větší finanční podporu zraněným obětem a pozůstalým.

Výše základních měsíčních rent pro oběti násilí závisí podle německé legislativy na rozsahu poškození a následcích. Zákon uvádí rozpětí od 141 do 736 eur (od 3500 do 18 400 korun). Pozůstalí po obětech, například životní partneři, mohou získat až 443 eur měsíčně (11 075 korun). Kromě již částečně schválených rent dostali pozůstalí po obětech teroristického útoku jednorázové odškodnění ve výši 10 tisíc eur (250 tisíc korun).

Útok na adventní trh



Německá vláda už oznámila, že počítá s vyššími kompenzacemi. Rodiče, děti nebo manželé či manželky zavražděných by měli být odškodněni částkou ve výši 30 tisíc eur (dosud to bylo 10 tisíc eur). Nezletilé děti by měly být za smrt rodičů při útoku odškodněny jednorázovou platbou až do výše 45 tisíc eur (dosud to bylo do výše 16 tisíc eur), záležet bude na věku dítěte.

Útok na berlínský adventní trh se stal 19. prosince 2016 na náměstí Breitscheidplatz. Atentátník najel do davu lidí kamiónem naloženým ocelí. K činu se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Zahynulo 12 lidí, mezi nimi i jedna Češka, dalších 48 bylo zraněno, z toho 30 vážně.