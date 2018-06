ivi, Právo

Zmíněné návrhy kabinetu premiéra Viktora Orbána podpořili poslanci vládní strany FIDESZ, která ve 199členném parlamentu disponuje ústavní většinou 133 hlasů, a opoziční strany Jobbik. Část opozice se hlasování nezúčastnila.

Základem schváleného balíčku zákonů je ochrana maďarské národní suverenity a zákaz přesídlování cizího obyvatelstva do Maďarska. „Cílem vlády je, aby se z Maďarska nestala země přistěhovalců,“ řekl předkladatel zákona a ministr vnitra Sándor Pintér.

Za budování organizace vyhoštění



Balíček opatření je namířený proti organizátorům ilegální migrace, její organizování bude nově trestným činem. „Organizování migrace je zločin ohrožující národní bezpečnost. Maďarsko proto cítí povinnost vystoupit proti této činnosti, zakázat ji a sankcionovat ji,“ řekl před časem premiér Orbán.

Pokud někdo organizovaným způsobem pomůže migrantům k legalizaci pobytu v Maďarsku, může být zadržen na pět až 90 dní. Až rok vězení hrozí tomu, kdo organizovaným způsobem napomáhá ilegální migraci například poskytováním informačních letáků, právním poradenstvím nebo potravinovou pomocí do vzdálenosti osmi kilometrů od neschengenské hranice.

Z Maďarska může být vyhoštěna osoba, která pomáhá ilegální migraci vybudováním organizace na pomoc migrantům. „Migranti se nedostávají k hranicím Maďarska jen tak. Někdo je tam dovede, dostávají také právní a finanční pomoc. Tady se už nejedná o lidská práva, ale otázku národní bezpečnosti,“ dodal Orbán.

Soros se z Maďarska stáhne



V ústavě bude zakotveno, že v Maďarsku nemůže dostat azyl ten, kdo do země přišel z území státu, kde nebyl vystaven pronásledování.

Cílem balíčku Stop Soros je omezení činnosti nevládních organizací, které pomáhají ilegální migraci.

Soros nedávno oznámil, že uzavře budapešťskou kancelář nadace Open Society Foundation, která se přestěhuje do Berlína. Budapešťská kancelář by měla fungovat do 31. srpna 2018. [celá zpráva]