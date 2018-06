Novinky, ČTK

Abdul D. na konci loňského roku podle obžaloby svou bývalou přítelkyni Miu viděl na nádraží v Kandelu v doprovodu dvojice jejích kamarádů a začal je sledovat. V jednom z obchodů ve městě si koupil nůž, kterým Miu v nedaleké drogerii zabil. Zasadil jí nejméně sedm ran.

Dívka zemřela krátce po převozu do nemocnice. Rána do srdce byla osudová.

Útočník, kterého ihned po činu dopadli návštěvníci obchodu, se zadržení nijak nebránil. [celá zpráva]

Rodiče žádali policii o pomoc. Marně



Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni o tom, že Abdul D. na dívku zaútočil ze žárlivosti. Když se s ním dívka počátkem prosince rozešla, Afghánec jí začal vyhrožovat. Její rodiče se kvůli tomu obrátili na policii, která si mladíka opakovaně předvolala, ale ten se k podání vysvětlení nikdy nedostavil.

Jen několik hodin před činem mu policisté předvolání doručili osobně.

Mladý Afghánec přišel do Německa podle mluvčího Webera v dubnu 2016. Po registraci ve Frankfurtu nad Mohanem byl převezen do falcké obce Germersheim, kde žil až do letošního září v azylovém domě pro mladistvé. Chodil tam i do školy. Poté byl přemístěn do ubytovny mládeže ve městě Neustadt an der Weinstraße.

Při registraci mladík úřadům řekl, že je mu 15 let. Posudek státního zastupitelství ale došel k tomu, že mu je nejméně 17,5 roku a pravděpodobně kolem 20. Přesněji se jeho věk určit nepodařilo, a tak je souzen jako mladistvý.

V jiném případě se podařilo prokázat, že pachatel byl starší a už dospělý, což se výrazně projeví na výši trestu. [celá zpráva]

Zjišťování skutečného věku běženců, kteří s sebou při příchodu do spolkové republiky nemají dokumenty, je problémem, s nímž se německé úřady setkávají opakovaně. K určení věku využívají například rentgen i další lékařské metody, přesně se jim to ale nezřídka nepodaří.