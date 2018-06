Novinky

Německo tak má o migrantech jednat hlavně s Řeckem, Itálií a Rakouskem. Zatím se neví, zda se zúčastní Španělsko nebo balkánské země. Kancléřka oficiálně nic neoznámila.

„Ještě to není rozhodnuto, jsme ve fázi plánování,” sdělil zdroj z italské vlády. Nebylo určeno ani datum schůzky.

Merkelová (CDU) sice zpočátku byla velmi vstřícná k migrantům, ale i její postoje se postupně mění. Netrvá ani na kvótách. Politická situace v Německu se komplikuje, šéf CSU a ministr vnitra Horst Seehofer chce například vracet zpět migranty, kteří už byli registrováni v jiné zemi.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer

FOTO: Hannibal Hanschke, Reuters

Spor by podle některých mohl ohrozit i vládní koalici. Pozice Angely Merkelové je ale stále dost silná.

Objevily se i spekulace, že kdyby se Seehoferovi podařilo uzavřít hranice, běženci by se mohli hromadit v Rakousku a Česku. Politik už se nechal slyšet, že to může udělat i bez souhlasu kancléřky.

Německé zákony to umožňují, podle některých odborníků by to ale odporovalo evropským předpisům. Merkelová proto hledá celoevropské řešení.