ČTK

Za sporem Francie a Itálie týkajícím se lodi Aquarius s migranty z Afriky, jíž Itálie odmítla otevřít svoje přístavy, je podle Conteho třeba udělat tečku.

Conte, jenž stojí v čele nové italské populistické vlády, dodal, že Řím chce svůj návrh reformy evropského azylového systému představit během rakouského předsednictví Evropské unie, tedy během půlroku od 1. července.

Azylová centra ve třetích zemích



Předseda italské vlády a Macron se podle agentury AFP shodli také na tom, že v zemích, odkud se migranti do Evropy vydávají, by měla vzniknout centra, která by zpracovávala žádosti o azyl.

Konání schůzky ohrozil spor kvůli lodi Aquarius, které Itálie neumožnila zakotvit u svých břehů. [celá zpráva] Macron poté obvinil italskou vládu z cynismu a nezodpovědnosti a Itálie žádala za jeho slova omluvu.

Macron ve středu Conteho ubezpečil, že „nechtěl urazit Itálii ani italský lid”. [celá zpráva] Conte ke sporu podotkl, že si s Macronem záležitost vyjasnili.