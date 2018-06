Letadlo z Říma do Chicaga muselo kvůli hrozbě bombou přistát v Irsku

Letadlo společnosti United Airlines na cestě z Říma do Chicaga v pondělí nouzově přistálo v Irsku poté, co se na toaletě našel načmáraný vzkaz, že je na palubě bomba. Více než dvě stovky pasažérů se nyní musí podrobit grafologickému testu, informoval list The Irish Times. Policie rovněž prověřuje všechna jejich zavazadla.