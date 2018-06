Grenell se v rozhovoru pro ultrakonzervativní americký server Breitbart News vměšoval do evropské vnitřní politiky, když prohlásil: „Rozhodně chci posílit konzervativce napříč Evropou, jiné vůdce.“

V rozhovoru zveřejněném v neděli navíc pravil: „Myslím si, že existuje ohromná vlna konzervativní politiky, která se vzedmula kvůli neúspěšné politice levice. O tom není pochyb a pro mne je to vzrušující doba.“

Za silný okamžik označil, že do minulosti odchází malá elita, „která lidem říkala, že nemají šanci vyhrát a vysmívala se jim“. Lidé podle něj nemohou „dovolit politické třídě, aby určovala před konáním voleb, kdo zvítězí a kdo by měl kandidovat”.

Jeho slova vyvolala okamžitě pobouření. „Evropští občané a občanky si nenechají od Trumpova vazala říkat, jak mají volit. Americký diplomat, který se takto vměšuje do demokratického boje, prostě nemá na svém místě co dělat,” uvedl místopředseda německé vládní sociální demokracie Thorsten Schäfer-Gümbel.

Americký velvyslanec v Německu Richard Allen Grenell

FOTO: Reuters TV, Reuters

Německý europoslanec Reinhard Bütikofer sdělil, že Grenell by nemusel být „efektivní ve své funkci, jestliže tak nerozumí svému poslání; je to už jeho druhý přešlap“. Grenell čelil kritice už v květnu, kdy řekl poté, co avizoval Donald Trump sankce na Írán, že by „všechny německá firmy měly hned ukončil své působení v Íránu“.

Bývalý předseda SPD a Evropského parlamentu Martin Schulz řekl, že Grenell, který je věrným stoupencem prezidenta Trumpa, se chová jako pravicově extremistický koloniální důstojník: „Velvyslanci jsou zástupci svých států a ne politických hnutí.”

Německé ministerstvo zahraničí oznámilo, že se oficiálně obrátilo na Spojené státy, aby byla slova objasněna a jestli je Grenell skutečně řekl tak, jak byla publikována, uvedla televize NBC.

Grenell se hájil slovy: „Absurdní. Naprosto odsuzuji tyto komentáře. Nevkládejte mi do úst žádná slova. Idea, že podporuji nějaké kandidáty či strany, je směšná. Stojím za svými vyjádřeními, že zažíváme probuzení mlčící většiny, těch, kteří vedeni Trumpem odmítají elity a jejich bubliny.“

Absurd. I condemn those comments completely. Don’t put words in my mouth. The idea that I’d endorse candidates/parties is ridiculous. I stand by my comments that we are experiencing an awakening from the silent majority - those who reject the elites & their bubble. Led by Trump. https://t.co/DjSX4SL3bf