Obnovíme kontroly na hranicích s Ruskem, hrozí Lukašenko

Bělorusko je připraveno obnovit kontroly na hranici s Ruskem, což by znamenalo konec volného režimu, který na rusko-běloruské hranici panoval 20 let, řekl v pátek běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Rusko začátkem roku začalo provádět na hranici pasové kontroly a zdůvodnilo to bezpečnostními požadavky.