„Kerčský most je infrastruktura nepřítele. Při osvobozování Krymu a následující deokupaci je to strategický objekt,“ řekl poslanec radikální strany.

„Jakákoli normální země na světe, která se nachází ve válce za své území a za svůj lid, se snaží zničit nepřátelskou infrastrukturu - mosty, železniční stanici, letiště,“ řekl Mosyjčuk.

Na dotaz, zda by se ničení mostu sám účastnil, odpověděl, že by tak postupoval, kdyby byl ministrem obrany.

V podobném duchu se vyjádřil v americkém listu The Washington Examiner komentátor Tom Rogan. Ve sloupku „Ukrajina by měla vyhodit do povětří Putinův most na Krym“ dokonce zvažoval, jak by se mělo na most letecky zaútočit. Podle něj by byl úspěšný útok ranou pro ruský nacionalismus. [celá zpráva]

Auta na mostě na Krym

FOTO: Pavel Rebrov, Reuters

Zmiňoval i možné následky, domnívá se však, že Rusko vůči Ukrajině stejně přitvrdí.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko přitom po pompézním otevření mostu, kdy v čele automobilové kolony jel nákladní automobil Kamaz s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za volantem, řekl, že se most bude hodit Rusům, až budou z Krymu odcházet.

A Ukrajinci jej pak budou moci využívat pro své cesty na Kubáň.