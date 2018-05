Novinky

Podle zprávy americké tajné služby byla nová zbraň od loňského listopadu do letošního února čtyřikrát testována. Nejdelší let přitom trval jen dvě minuty a střela uletěla 35 kilometrů, než se vymkla kontrole a zřítila se. Při nejméně úspěšném testu letěla jen čtyři sekundy a uletěla pouhých pět kilometrů.

Revoluční zbraň vyvíjí Rusko od počátku nového tisíciletí. Při startu používá klasický pohon na letecký petrolej. Pak se má přepnout na jaderný pohon, to se však podle amerických expertů nepovedlo, jaderný motor se nezažehl.

Přesná funkce motoru není jasná, zřejmě ale jaderný reaktor ohřívá kapalinu, která se promění v plyn a expanduje.

Zpráva dále uvádí, že testy byly provedeny na žádost Kremlu, přestože její konstruktéři říkali, že je to předčasné, protože je raketa teprve ve stavu zrodu.

Putin se přesto chlubil, že tato střela je schopna dopravit nálož na jakékoli místo na světě a uniknout protiraketové obraně, která je prioritně zaměřena na vysokolétající balistické rakety, zatímco nová střela má mít plochou dráhu letu a měnit během něj trajektorii. „Nikdo ve světě takové rakety nemá,” zdůraznil ruský prezident.

Nové ruské zbraně



Putin v březnu hovořil o několika supermoderních zbraňových systémech. Hypersonickou raketu Kinžal s rychlostí údajně desetkrát překračující rychlost zvuku, kterou nosí podvěšenou nejrychlejší stíhací letoun na světě, trojmachový MiG-31K, už Rusko 9. května ukázalo na vojenské přehlídce ke dni vítězství nad nacisty. [celá zpráva]

MiG-31K vyzbrojený raketou Ch-47M2 Kinžal

FOTO: Pavel Golovkin, ČTK/AP

V roce 2020 by měl být ve výzbroji ruských aerokosmických sil hypersonický kluzák Avantgard, který Rusko testuje od roku 2016. Tehdy podle americké tajné služby uskutečnil dva lety. Při jednom nesl kluzák maketu hlavice. Třetí test v říjnu 2017 skončil neúspěchem, kdy se kluzák vynášený do vzduchu balistickou raketou zřítil těsně před dosažením cíle. Čtvrtý test by se měl konat letos.

Z této zbraně, jejíž vývoj probíhá třicet let, mají Spojené státy obavy, protože proti ní není vzhledem k její rychlosti a okamžité změně směru letu obrana. Stávající protiraketový deštník nelze upravit k likvidaci těchto střel. [celá zpráva]

I USA však vyvíjejí takovou zbraň. Jde o vztlakové těleso bez motoru, jemuž dodá rychlost balistická raketa, která ho vynese.