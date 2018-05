jz, Novinky

Bližší podrobnosti k zadrženým policie zatím nesdělila. Pouze sdělila, že má k dispozici výsledky nových testů DNA.

Inga Maria Hauser was last seen alive 30 years ago when she got on a ferry in Stranraer https://t.co/MbjoyoBVMF — STV News (@STVNews) 21. května 2018

Tělo 18leté dívky bylo nalezeno v dubnu roku 1988 v Ballypatrickém lese v hrabství Antrim severně od Dublinu. Inge byla nalezena po dvou týdnech od chvíle, kdy byla naposledy viděna na trajektu ze Skotska.

Dívka cestovala přes Anglii a Skotsko do Severního Irska. Vedla si cestovní deník a ze záznamů vyplývá, že se chtěla dostat do Dublinu. Proč zamířila opačným směrem a co se později stalo, by měly osvětlit výslechy obou zadržených mužů.

Policie v dubnu, kdy se blížilo výročí jednoho z nejznámějších nevyřešených zločinů, vyzvala veřejnost, aby jí lidé sdělili informace, které se týkají případu a dosud si je nechávali pro sebe. Výzva měla velkou mediální podporu.

„Pokud by byli další svědkové, kteří by mohli pomoci policii, požádal bych je, aby se hlásili a promluvili s detektivy," řekl zástupce severoirské policie Raymond Murray. „Není pozdě ani pro ty, kteří vědí, co se stalo, ale mlčeli, ať už přátelství, nebo kvůli rodině. Není pozdě, abyste nám sdělili, co víte,“ dodal.