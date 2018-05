Novinky, ČTK

„Všechny položky koaliční smlouvy 'vlády změny' dnes získaly konečnou podobu, jsem velmi šťastný. Uplynulých 70 dní bylo skutečně náročných, stalo se mnoho věcí, ale nakonec se nám podařilo uskutečnit naše volební sliby,” oznámil v pátek Luigi Di Maio. Současně vyzval straníky, aby dohodu podpořili.

O programu, který má třicet bodů, hlasují od pátečního rána na internetové platformě M5S členové hnutí. Členové Ligy Severu o něm budou hlasovat v sobotu a v neděli.

Obavy vzbuzuje především ekonomický program, neboť se v něm koalice odvrací od stávajících úsporných programů, které stabilizovaly ekonomiku. „Vláda se pokusí snížit veřejný dluh, nikoli prostřednictvím příjmů z daní a pomocí úsporných opatření, které se neosvědčily. Ale spíše oživením vnitřní poptávky, jež povede ke zvýšení HDP,” stojí v textu.

Liga chce zavést přímou rovnou daň, M5S zase základní nepodmíněný příjem 780 eur (bezmála 20 000 Kč), který by měl být podle listu Financial Times částečně placen z prostředků EU. Podle odhadů by italská kasa po zavedení těchto tří změn přišla o 112 miliard eur (2,86 biliónu Kč).

V zemi, jejíž obyvatelé dosahují po Japoncích nejvyššího věku na světě, chtějí antisystémové strany snížit věk odchodu do penze, který měl v následujícím roce stoupnout na 67 let.

Smlouva současně paradoxně zahrnuje závazek plnit Maastrichtská kritéria pro euro, která zahrnují cenovou stabilitu. A že výše veřejného dluhu musí být pod 60 procenty HDP a deficit rozpočtu pod třemi procenty HDP. Hnutí pěti hvězd přitom v minulosti vystupovalo proti společné evropské měně. Strany také plánují záchranu aerolinek Alitalia.

Milánská burza na oznámení dohody okamžitě reagovala poklesem, index se propadl na nejnižší hodnotu za květen. Ztratily i italské dluhopisy.

Odchod z EU nebude, jen revize Unie

M5S a Liga nezmiňují explicitně odchod z eurozóny, ale hodlají „revidovat s partnerskými státy rámec správy evropských ekonomických záležitostí (mimo jiné měnovou politiku, Pakt o stabilitě a růstu a finanční fiskální úmluvu)”. Za jedinou „demokraticky legitimní” unijní instituci antisystémové strany považují Evropský parlament a přejí si zvýšení jeho pravomocí na úkor dalších orgánů, jako je například Evropská komise.

M5S a Liga chtějí dosáhnout revize dublinského systému, podle nějž azylové řízení zahájí ta země, v níž uprchlík poprvé o azyl požádal nebo v níž prokazatelně poprvé vstoupil na území EU. Místo toho chtějí docílit přerozdělování uprchlíků mezi unijní země.

Na přání ultrapravicové Ligy Severu dohoda také vyzývá k deportaci migrantů, zřízení více detenčních táborů pro běžence bez dokumentů, ale volá i po zrušení nelegálně zřízených romských osad.

Končí povolební pat

Dohoda představuje průlom v krizi po březnových volbách, kde žádná strana nezískala většinu a partaje nebyly schopné se domluvit na vládě.

V Itálii vyhrála v březnových volbách středopravá koalice Centro destra, v níž jsou hlavními silami strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho a protiimigrační a euroskeptická Liga Severu (LN). Centro destra získala 37 procent hlasů. Nejsilnější jednotlivou stranou se ziskem 32,2 procenta hlasů se stalo populistické protestní Hnutí pěti hvězd (M5S). Strany levého středu volilo přibližně 23 procent voličů. Žádný politický blok nezískal parlamentní většinu.

Výsledky voleb do italské sněmovny (v %) Hnutí pěti hvězd 37 Centrodestra 32,68 Centrosinistra 22,85 Liberie e uguali (Svobodní a rovní)

3,39 Zdroj: ANSA

Spolupráci s Hnutím pěti hvězd odmítala Berlusconiho strana Vzůru, Itálie. Ta však ve volbách utrpěla porážku a v Centro destra se stala nejsilnější Liga Severu. Berlusconi nakonec souhlasil s tím, že nebude bránit vytvoření vlády Ligy Severu s M5S a že její vznik nebude znamenat konec středopravé koalice. Zdůraznil, že Forza Italia bude „kritickou opozicí“, nebude hlasovat pro důvěru vlády a bude podporovat pouze zákony, které podle jejího názoru jsou ve prospěch Itálie. [celá zpráva]

Problémem je, že premiérem chtěli být jak Di Maio, tak vůdce Ligy Severu Matteo Salvini, jehož pozice je však slabší. Středopravá koalice sice volby vyhrála, ale Liga je bez Berlusconiho strany mnohem slabší než M5S, které má v obou komorách 339 zákonodárců, a Liga jen 183. [celá zpráva]