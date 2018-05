Pražští hasiči stále bojují s požárem skladové haly v ulici U Továren v pražské Hostivaři. V objektu došlo odpoledne k výbuchu, okolí areálu je uzavřeno a policie žádala obyvatele, aby nevětrali a nevycházeli ven. Do vzduchu se dostaly nebezpečné látky, z Hostivaře se šířily do Záběhlic, Vršovic, Chodova a Nuslí. Vyhlášen byl nejvyšší stupeň poplachu. Požár se hasí celou noc. Celý článek Požár v Praze se bude hasit až do rána, zplodiny se šíří nad město»