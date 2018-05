Novinky

„Kdo to ověřil? Odpovědní experti. A jak to bylo zdokumentováno? Tyto otázky, které se týkají NATO, byly dnes položeny a zůstávají tu. A je na ně potřeba odpovědět,“ řekla Zacharovová pode agentury RIA Novosti.

„A co NATO? Severoatlantická aliance nevěděla, že přesně před rokem se na území České republiky syntetizoval novičok? Vy tomu věříte? Ale v Severoatlantické alianci to nebylo známo,“ pravila Zacharovová podle listu Moskovskij komsomolec. „Otázkou je, kdo, jak a na jaké úrovni se ze strany NATO účastnil dohledu nad těmito programy. Chtěla bych slyšet oficiální stanovisko Aliance, které členské země NATO se zabývají podobnými výzkumy,“ prohlásila. [celá zpráva]

Rusko opět zopakovalo starší tvrzení, že schopnost vyrábět novičok mají i další země, dříve jmenovalo spolu s Českou republikou i Slovensko, Švédsko a Velkou Británii, přičemž si není jisté u USA. [celá zpráva]

Nechce proto jen vyjádření od NATO, ale od všech zemí, které mají podle Moskvy schopnost tento nervový jed vyrábět. „Očekáváme odpověď od těch zemí, o nichž hovoříme a které měly a stále mají schopnost vyrábět novičok,“ řekla Zacharovová v reakci na Zemanova slova, že se v ČR novičok vyráběl. [celá zpráva] Rusko po slovech českého prezidenta okamžitě spustilo kampaň, že je v případě otravy agenta Sergeje Skripala nevinné.

Londýn cenzuruje zprávy, tvrdí Zacharovová



Zacharovová se však v pátek pustila i do Velké Británie, že vláda nařídila blokovat některé informace o novičoku, a opět oživila spekulaci, že za otravou mohl stát Londýn. „Zaměřili jsme pozornost na to, že britská vláda používá státní zákaz ohledně zveřejnění některých okolností incidentu v médiích. Při takovém chování přichází na mysl, že tvrdá vládní cenzura ve Velké Británii je pokusem Londýna zabránit únikům informací. Tyto úniky by mohly potvrdit zapojení britských úřadů do této protiruské provokace, což je důvod, proč je blokují.“

Rusko opakovaně popírá, že by nervovým jedem novičok otrávilo 4. března bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji. Britové jsou o ruské vině přesvědčeni. [celá zpráva]