Po úderu v Sýrii Elysejský palác sdělil, že se opíral o informace francouzských zpravodajských služeb, které měly k dispozici tyto záběry kolující už několik dnů na sociálních sítích. Sdělila to v sobotu ČT.

For the second day, barbaric air raids continue on #Douma city, more than 50 air strikes and heavy artillery shelling targeted the city since this morning @syriacivildefe teams work urgently to respond to the injured and evacuate them from the devastated areas. pic.twitter.com/nKmvExxIPv